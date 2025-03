Les fleurs, corpo e poesia di Michela Lucenti e Balletto Civile

Il linguaggio poetico e il suo impatto rivoluzionario sul corpo contemporaneo, corpo politico, in una visione di libertà e dialogo con la società civile. Si concentra su questo aspetto lo spettacolo Les Fleurs, dal titolo dell' opera di Baudelaire, che Michela Lucenti e la sua compagnia Balletto Civile presentano a Roma il 7 marzo al Teatro Palladium. Il lavoro apre il terzo mese di programmazione di In Levare, l'unica stagione di danza contemporanea della Capitale, ideata e prodotta dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita-Spellbound con la direzione artistica di Valentina Marini. ''Quello di Baudelaire in I fiori del male è un unico grande racconto 'bucato', fatto per immagini, con fratture in cui ognuno di noi può ritrovarsi, scovando delle fragilità condivise - dice Lucenti, che cura la coreografia e la regia -. La raccolta di poesie parla della bellezza dei corpi imperfetti, di personaggi ai margini della società che diventano nuove creature magnifiche. Assonanza importante con il pensiero di Balletto Civile, che da sempre costruisce i propri lavori prestando i corpi a una narrazione lirica di protagonisti che sono anti-eroi''. Il progetto sonoro è di Guido Affini, ''una partitura di suoni che diventa drammaturgia che nasconde e dissemina frammenti di Leo Ferrè, partiture elettroniche, e refrain subliminali lontani, colonne sonore dei sei personaggi in scena''. Le sei figure rappresentano il poeta, la bellezza, il tempo, la noia, l'esilio, la rivolta, la ferita, la città, e la poesia stessa. Lo spazio scenico spoglio accoglie i personaggi in un'unica installazione luminosa e sonora, dove i corpi producono immagini forti che cercano di lasciare un segno grafico in chi guarda. Les Fleurs dà vita a una drammaturgia di visioni, immagini, movimento e suoni''.

Balletto Civile, fondato nel 2003 da Michela Lucenti, è un collettivo di performer caratterizzato dalla ricerca di un linguaggio che privilegia l'interazione tra teatro e danza, il canto originale dal vivo e la relazione tra gli interpreti. ''Il nostro lavoro - spiega la coreografa - trae ispirazione dalla reinterpretazione dei grandi classici del teatro, della danza e della musica fino alla creazione di opere originali, cercando sempre una prospettiva contemporanea''.



