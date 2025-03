Le cinquine finaliste dei tre Nastri d'argento documentari

Quindici titoli 'doc' si contendono i tre Nastri d'Argento 2025 per i migliori Documentari realizzati nel 2024. La selezione finale dei candidati ai tradizionali Premi dei Giornalisti Cinematografici sarà completata dal Nastro d'Argento per il Miglior Docufilm e da alcuni Premi speciali che saranno annunciati e consegnati lunedì 10 marzo al Cinema Barberini di Roma. I finalisti e i Premi speciali sono stati selezionati tra i 185 titoli visionati e proposti entro il 31 Dicembre scorso dai Festival più importanti o nelle rassegne specializzate e in qualche caso anche trasmessi su reti o piattaforme televisive. Già annunciato, infine, il Nastro d'Argento per il 'Documentario dell'anno' 2025 a Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo di Fabrizio Corallo, che ha affettuosamente celebrato il centenario della nascita dell'attore italiano più amato nel mondo. La selezione ufficiale è firmata dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci): Laura Delli Colli (presidente), Fulvia Caprara (vicepresidente), Oscar Cosulich, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi e Maurizio di Rienzo, in particolare per il coordinamento delle proposte visionate. Ecco, di seguito (in ordine alfabetico) tutti i titoli tra i quali saranno annunciati nei prossimi giorni i vincitori. Nastri d'Argento Documentari 2025 Il documentario dell'anno Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo di Fabrizio Corallo.

Le cinquine finaliste 2025. CINEMA DEL REALE Cutro, Calabria, Italia di Mimmo Calopresti, Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi, Nel nome del silenzio - La Chiesa e l'ombra della mafia di Antonio Bellia, Prima della fine - Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer di Samuele Rossi, Real di Adele Tulli. CINEMA CULTURA SPETTACOLO Carlo Mazzacurati - Una certa idea di cinema di Mario Canale, Enzo Monteleone, Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio, Il mestiere di vivere di Giovanna Gagliardo, Pino Daniele - Nero a metà di Marco Spagnoli, Volonté - l'uomo dai mille volti di Francesco Zippel. IL RACCONTO DELLO SPETTACOLO Cinquina speciale: Cattivi maestri di Roberto Orazi, Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport di Giuseppe Marco Albano, La valanga azzurra di Giovanni Veronesi, Seydou - il sogno non ha colore di Simone Aleandri, Maestro - il calcio a colori di Tommaso Mastrelli di Francesco Cordio, Alberto Manni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA