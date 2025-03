Sospiro di sollievo in casa Roma per Celik. Il giocatore, che contro il Como aveva riportato un fastidio muscolare, ha svolto gli esami strumentali che hanno escluso ogni genere di lesione. Oggi prevista la ripresa degli allenamenti della squadra di Ranieri con il giocatore turco che sarà dunque a disposizione di Ranieri per la gara di giovedì contro l'Athletic Bilbao.



