Black Coffee alla Cavea dell'Auditorium Parco Musica

Un evento unico nel cuore di Roma. Il 18 maggio 2025, Black Coffee porterà il suo inconfondibile sound Afro House alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, trasformando uno dei palcoscenici più iconici della città in un'esperienza sonora avvolgente. Il DJ e produttore sudafricano, tra le figure più influenti della scena elettronica internazionale, guiderà il pubblico in un viaggio musicale fatto di ritmi profondi, percussioni ipnotiche e melodie immersive.

Un evento che si inserisce nella programmazione della Cavea, cuore pulsante dell'Auditorium Parco della Musica, dove l'architettura unica progettata da Renzo Piano, la musica e l'arte trovano la loro espressione in uno spazio aperto, dinamico e scenografico. Sin dalla sua inaugurazione nel 2002, la Cavea ha ospitato alcuni dei più grandi artisti internazionali, consolidandosi come punto di riferimento per la musica dal vivo a Roma.

Ora, questo straordinario anfiteatro sarà il palcoscenico di una serata imperdibile, dove l'energia di Black Coffee e la potenza evocativa della Cavea si fonderanno per regalare al pubblico un'esperienza indimenticabile.



