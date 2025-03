Tra musica e poesia, a Santa Cecilia protagonista il Coro

Un'atmosfera francese caratterizza il concerto che vedrà protagonista il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretto da Andrea Secchi, il 5 marzo alle 20:30 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. In programma brani di Gabriel Fauré e la prima esecuzione assoluta della composizione di Matteo D'Amico Les Nuages, per coro misto, violoncello e pianoforte a 4 mani, su testi poetici di Hugo, Baudelaire e Mallarmé. Gli interpreti della serata saranno, con il Coro, il soprano Nathalie Peña-Comas, il baritono Mikhaïl Timoshenko, la violoncellista Arianna Di Martino, allieva dei Corsi di perfezionamento di Santa Cecilia, e i pianisti Mirco Roverelli e Monaldo Braconi.

Di Fauré saranno eseguiti Cantique de Jean Racine op. 11 per coro e pianoforte e il Requiem op. 48 per soli, coro e ensemble.

Les Nuages è stata scritta appositamente per il Coro ceciliano e nasce con l'intento di osservare come musica e poesia si intersecano, all'insegna della poesia francese dell'Ottocento. A legare la scelta dei testi poetici, spiega D'Amico, "è il tema comune di uno sguardo dell'uomo verso il mistero affascinante del cielo, dove si proiettano stati d'animo e inquietudini dell'anima. Universi e stili poetici diversi, accomunati dalla medesima ricchezza di immagini di straordinaria grandezza". Il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto da Andrea Secchi affianca l'Orchestra per l'esecuzione di grandi opere sinfonico-corali classiche e moderne anche in tournée e festival internazionali. Ha collaborato con orchestre prestigiose orchestre e direttori celebri. Nel 2007 ha eseguito nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura di Roma il Requiem di Verdi con i Wiener Philharmoniker diretti da Daniele Gatti; nel 2008 ha collaborato con l'Orchestre National de France e Sir Colin Davis prendendo parte alla Grande Messe des morts di Berlioz, eseguita anche nel 2019 ad Amsterdam con l'Orchestra del Concertgebouw diretta da Antonio Pappano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA