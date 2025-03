Omaggio a Petrassi, a Roma il pianista di Marco Scolastra

È Marco Scolastra il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna Assoli che l'Accademia Filarmonica Romana dedica alla creazione musicale contemporanea, focalizzata in questa stagione sulla letteratura pianistica dal Novecento ad oggi. Il musicista sarà il 6 marzo in Sala Casella - via Flaminia 118, alle 20 - con un programma che ripercorre le tappe principali della produzione per pianoforte solo di Goffredo Petrassi (1904-2003), fra i compositori che hanno segnato il percorso del Novecento musicale italiano.

Il concerto si aprirà con la Partita, realizzata nel 1926 durante gli studi presso il Conservatorio Santa Cecilia e prosegue con la Toccata (1933), fra i brani più famosi di Petrassi, che si distingue per una scrittura articolata, che combina modelli contemporanei, tecniche compositive di derivazione barocca e suggestioni organistiche. Oh les beaux jours! sono generalmente indicati come brani d'occasione, composti negli anni Quaranta, ma ritoccati circa trent'anni dopo per la pubblicazione. Proprio durante gli anni della guerra, Petrassi si dedica anche alle otto Invenzioni per pianoforte, pubblicate nel 1945, di cui Scolastra farà ascoltare una selezione.

Al concerto interverrà Domenico Turi, direttore artistico della Filarmonica Romana, dialogando con l'interprete per una introduzione all'ascolto dei brani.



