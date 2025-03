Giuli, 'il Futurismo ha fatto breccia, oltre 100mila visitatori'

Oltre 100mila ingressi (103.593) dal 3 dicembre al 2 marzo per la mostra Il Tempo del Futurismo, allestita alla Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea di Roma, che viene prorogata al 27 aprile. Lo annuncia il ministero della Cultura in una nota.

"Il Futurismo ha fatto breccia nel cuore degli italiani, che in questi mesi stanno scoprendo o riscoprendo il senso e il significato di una delle principali avanguardie del Novecento.

Il traguardo dei centomila visitatori alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, raggiunto ieri - sottolinea il ministro della Cultura Alessandro Giuli - non è soltanto un successo espositivo, ma la conferma che il Futurismo è stato ed è ancora un'onda d'urto che ha scosso le fondamenta della cultura del Ventesimo secolo. Saluto pertanto con soddisfazione la decisione presa dalla direzione della Gnam-C di prorogare di due mesi l'allestimento della mostra, che consentirà a quanto più pubblico possibile di godere delle opere esposte".



