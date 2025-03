Giubileo: vigili Roma,'nessuna criticità, c'è task force ad hoc'

"Rispetto al Giubileo non abbiamo rilevato criticità particolari, anche perché noi proprio per volontà del comandante De Sclavis abbiamo istituito un nucleo che si occupa esclusivamente di seguire i lavori e le manifestazioni del Giubileo e non solo, tutti i grandi eventi su Roma che sono tantissimi". Lo ha detto la vicecomandante della Polizia Locale di Roma Capitale Donatella Scafati, in audizione in commissione Giubileo presieduta da Dario Nanni. "E' un gruppo di circa 10 unità, 4-5 seguono i cantieri e quindi i problemi legati al territorio, l'altro gruppo pianifica i servizi necessari" ha spiegato.

Il presidente Nanni ha chiesto alla vicecomandante dei vigili quale sia stato l'impatto sul traffico cittadino dell'apertura dei sottopasso di Piazza Pia. "Sicuramente un miglioramento della viabilità - ha risposto Scafati - Il traffico è veramente diminuito, è stata una ottima soluzione. Il lungotevere è abbastanza scorrevole. Abbiamo dei controlli sui punti principali con personale fisso che fluidifica il traffico e tutto questo sta dando buoni risultati".

"Stiamo cercando di seguire tutto anche nei particolari - ha concluso - Ci stiamo preparando alla prossima settimana in cui avremo la Maratona e la partita di calcio, il sabato il rugby e la mattina la stracittadina. Abbiamo un programma pieno di impegni e stiamo lavorando per il futuro. Stiamo seguendo tutto, ma non abbiamo particolari criticità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA