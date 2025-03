Celentano, 'ciao Eleonora compagna di lavoro indimenticabile'

"Cara Eleonora, compagna di lavoro meravigliosa, gentile, appassionata, indimenticabile". Non poteva mancare Adriano Celentano a ricordare sul suo profilo Instagram l'attrice, morta oggi all'età di 71 anni dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. La coppia aveva incantato il pubblico con il film Mani di velluto, prodotto da Mario Cecchi Gori con i registi Castellano e Pipolo. Non a caso il primo si aggiudicò l'anno dopo il David di Donatello per la produzione e il film si classificò sesto per incassi nel periodo 1979-80.

"Con la tua bellezza anche umana e la tua sensibilità - scrive Celentano in un toccante messaggio - hai saputo trasformare il momento più difficile della malattia in un atto d'amore. Quell'amore che ritroverai tra le braccia di Gesù che ti stringerà a sé nel Suo amore". A corredo posta una foto che li ritrae insieme in uno scatto di scena.

