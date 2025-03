Carceri: nel Lazio sovraffollamento 145%, sopra media Italia

Nel Lazio il tasso di sovraffollamento è del 145%, a fronte di un dado nazionale del 132,4%, con picchi del 185% a Regina Coeli, a Civitavecchia Nc (178), a Rieti (174) e Latina (171). Sono i dati diffusi dai garanti delle persone private di libertà della Regione Lazio Stefano Anastasia e di Roma Valentina Calderone nell'ambito della mobilitazione nazionale indetta dalla conferenza nazionale dei Garanti. Nel Lazio al 28 febbraio 2025 sono presenti 6.702 detenuti a fronte di una capienza e regolamentare di 5.213 e a 4.610 posti effettivamente disponibili. Solo quattro istituti penitenziari del Lazio sono sotto al 100%: si tratta del 'Roma Rebibbia reclusione', del 'Passerini' di Civitavecchia, della terza casa di Rebibbia, e del carcere di Paliano. Nel Lazio mancano anche 636 agenti di polizia penitenziaria: a fronte di una pianta organica di 3418 agenti ne sono presenti in effetti solo 2.782. Nel Lazio sono già deceduti nel corso del 2025 6 detenuti a fronte dei sedici dell'intero 2024. Nel Lazio sono già deceduti nei mesi di gennaio e di febbraio due detenuti per suicidio. Lo scorso anno i detenuti che si sono suicidati nel Lazio sono stati sei. Il carcere di Regina Coeli è il primo penitenziario in Italia per numero di suicidi tra il 2020 e il febbraio 2025: sono stati ben 15. Nel Lazio i detenuti in attesa di giudizio sono il 30,8% a fronte del 24,6%, italiano.



