Andrea De Carlo, 'Eleonora Giorgi intelligente e ironica'

Tra coloro che hanno ricordato con affetto l'attrice e regista Eleonora Giorgi morta oggi, a 71 anni, per un tumore al pancreas, anche lo scrittore Andrea De Carlo suo ex compagno, l'ultimo, dopo Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro.

"Abbiamo percorso un tratto di vita insieme, Eleonora cara.

Oggi è un giorno triste, ma mi resta il ricordo di momenti intensi, e della tua intelligenza ironica e non convenzionale che non tutti conoscevano", sono le parole condivise sui social dallo scrittore insieme a uno scatto che li ritrae insieme. De Carlo manda anche "un abbraccio pieno d'affetto" ai due figli dell'attrice, Andrea, figlio di Angelo Rizzoli, e Paolo, figlio di Massimo Ciavarro.

La loro relazione durò dal 1996 al 2007, fu intensa e intellettualmente stimolante, la stessa Giorgi in più occasioni ammise che avrebbe voluto incontrarlo in un momento diverso della sua vita e raccontò che De Carlo le aveva dedicato tre libri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA