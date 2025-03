Tentò di sequestrare bimbo a Viterbo, rintracciata dalla polizia

La polizia di Viterbo ha rintracciato questa mattina una 40enne di origini straniere, che aveva tentato di portare via ai genitori un bimbo di due anni. La vicenda risale a venerdì scorso intorno alle 20, quando una famiglia viterbese, padre madre e un bambino di due anni, stava passeggiando nella centralissima piazza del Plebiscito. La 40enne, vedendo il piccolo che era nel passeggino, l'ha sollevato e ha provato ad allontarsi ma il padre è prontamente intervenuto impedendole di prendere il bambino. La donna per tutta risposta lo ha colpito al volto e poi si è dileguata tra la gente. Le successive indagini della squadra mobile hanno permesso di individuare questa mattina la donna mentre si trovava nella zona di piazzale Gramsci. Portata in questura per accertamenti, ha subito dimostrato evidenti segni di agitazione.

Di qui il ricovero all'ospedale Santa Rosa del capoluogo, dove tutt'ora sarebbe degente. Per la 40enne, già gravata di foglio di via per fatti precedenti, è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria per tentato sequestro di minore, percosse e inosservanza del foglio di via.



