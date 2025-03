Onorato, 'un successo la Roma-Ostia, quasi 13 mila iscritti'

"La 50a edizione della RomaOstia Half Marathon è stata un successo con il record di quasi 13 mila iscritti. È stata una festa sportiva e sociale, con il villaggio all'Eur aperto a tutti da giovedì scorso". Ad affermarlo l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato.

"La RomaOstia negli anni è diventata una delle gare di riferimento per i runner di tutto il mondo - aggiunge - tanto che, nelle ultime due edizioni, la percentuale di iscritti stranieri è passata dal 20% al 38% del 2025: un numero incredibile con tanti appassionati che dall'estero hanno potuto scoprire le bellezze dell'Eur e di Ostia".

"Felice anche per il primato di donne - dice ancora - il 33% del totale: mai c'era stata una partecipazione simile. Le corse su strada sono fondamentali perché favoriscono l'aggregazione sociale e creano indotto economico. Ringrazio Luciano Duchi e la sua famiglia sportiva per il traguardo raggiunto, il Policlinico Gemelli e il prof. Landi che è stato a disposizione nei giorni scorsi per effettuare degli screening gratuiti al Villaggio per sensibilizzare la popolazione sull'importanza dell'attività sportiva, del corretto stile di vita e della prevenzione".





