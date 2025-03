La polizia salva un gufo caduto sull'Aurelia

Un gufo, appartenente ad una specie in via di estinzione, è stato salvato dagli agenti di una pattuglia della polizia di Stato. Il volatile è stato visto dagli agenti mentre si aggirava spaesato accanto al guardrail centrale della Ss1 Aurelia, nei pressi di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

La pattuglia ha accostato, e mentre uno dei poliziotti rallentava il traffico, l'altro ha recuperato il piccolo rapace terrorizzato. Subito dopo il gufo è stato portato alla riserva naturale regionale del Lago di Vico, dove verrà curato per poi essere rimesso in libertà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA