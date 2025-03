Anna Netrebko superstar di Tosca, trionfo all'Opera di Roma

(di Luciano Fioramonti) L'abbraccio del pubblico già all'entrata in scena, molti 'brava' e richieste di bis all'intenso Vissi d'arte e l'ovazione finale con lancio di fiori sul palco come non accadeva da anni. Anna Netrebko ha trionfato il 1 marzo all'Opera di Roma con la sua Tosca coronata da dieci minuti di applausi. Il calore manifestato dagli spettatori al soprano russo per la sua appassionata interpretazione della protagonista del dramma pucciniano ha dato il sapore dell'evento alla seconda riproposizione del capolavoro, dopo quella del 14 gennaio scorso con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ospite speciale per celebrare i 125 anni dalla prima assoluta proprio al Costanzi alla quale assistette anche il compositore. Al successo della messa in scena nello storico allestimento del debutto hanno contribuito tutti i comprimari, a partire dal direttore d'orchestra Daniel Oren, acclamato a lungo, che proprio a Roma diresse il suo primo Puccini a 22 anni con Manon Lescaut, e la stagione seguente con Tosca cantata da Raina Kabaivanska. Anche il maestro israeliano si è unito dal podio al lungo tributo riservato alla star dopo la celebre aria del secondo atto. Applausi a scena aperta al Cavaradossi di Yusif Eyvazov, per anni anche compagno di vita di Anna Netrebko, e al baritono Amartuvshin Enkbath, meno convincente nel rendere scenicamente la perfidia e i risvolti odiosi del carattere di Scarpia. Potente e ancora una volta di grande impatto il Coro diretto da Ciro Visco con il coro di voci bianche istruito da Alberto De Sanctis nella scena di massa del Te Deum che chiude il primo atto.

La versione scenica della prima rappresentazione della più romana delle opere di Puccini, ricostruita dalla fondazione capitolina in collaborazione con l'Archivio Storico Ricordi nel 2015 a partire dai bozzetti originali, viene ormai riproposta in ogni stagione al Costanzi con la regia di Alessandro Talevi. Le scene e i costumi della protagonista, disegnati da Adolf Hohenstein, sono stati ricostruiti rispettivamente da Carlo Savi e Anna Biagiotti. Tosca avrà cinque repliche fino al 6 marzo. Negli spettacoli del 2 e 5 marzo si alternano nei ruoli principali Yolanda Auyanet (Tosca), Luciano Ganci (Cavaradossi) e Gabriele Viviani (Scarpia). Per celebrare i 125 anni della prima assoluta, Tosca tornerà in scena anche a maggio, dal 9 al 13, con la direzione d'orchestra affidata a James Conlon e Anna Pirozzi, Luciano Ganci e Claudio Sgura nei ruoli principali.

L'Opera di Roma ha anche realizzato la mostra 'Tosca 125.

Oltre la scena', nella sala museo al terzo piano del teatro, che ricostruisce la genesi e la storia del capolavoro attraverso documenti, bozzetti, fotografie, manufatti e costumi provenienti dall'Archivio Storico Ricordi e dalle proprie collezioni.





