Alessio D'Amato nuovo segretario romano di Azione

È Alessio D'Amato il nuovo segretario romano di Azione. È stato eletto all'unanimità stamattina nella sede romana del partito a via Veneto dall'assemblea dei direttivi dei 15 municipi. "Sono onorato - ha detto - è un momento particolarmente difficile anche per questa città, avverto una grande tensione emotiva che riguarda quello che sta accadendo in questi giorni e che ci porterà, nel pomeriggio, ad una straordinaria mobilitazione a piazza Santi Apostoli. Siamo ad un tornante della storia, il tema è la difesa del modello democratico e liberale: noi dobbiamo giocare un ruolo importante, questo nostro oggi è un punto di inizio, serve un afflato unitario. I prossimi mesi saranno intensi, abbiamo l'impegno categorico di radicare il partito a Roma rafforzando il tesseramento; la platea può e deve crescere, dobbiamo essere pronti per le prossime amministrative, tanti sono i temi che ci stanno a cuore, dall'abbassamento della Tari al decoro urbano, al termovalorizzatore, solo per citarne alcuni. Faremo tante iniziative in città con i municipi, va creata una squadra, non credo nell'uomo solo al comando. 'Damose da fà'", ha quindi scherzato, chiudendo con l'incitamento di Giovanni Paolo II ai parroci romani.

"Oggi abbiamo eletto il segretario di Roma dopo un percorso che ha fatto congressi in tutti Italia, i partiti veri fanno congressi, dal territorio la base esprime da chi vuole essere governata, è una cosa che non si fa più tanto, ma per noi è invece importante", ha commentato il leader del partito, il senatore Carlo Calenda.



