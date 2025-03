Urta pattuglia Polizia Locale e prosegue la marcia, bloccato

Nell'ambito dei servizi di controllo della movida cittadina nella zona del Pigneto, agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno denunciato un uomo italiano di 36 anni per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito.

Il conducente del veicolo Volkswagen T-Roc transitava su Via Casilina quando, all'incrocio con Circonvallazione Casilina ha urtato lateralmente un'autopattuglia della Polizia Locale, per poi proseguire la marcia. Gli agenti lo hanno subito inseguito e fermato poco più avanti. Immediatamente resisi conto dello stato di alterazione dell'uomo, la pattuglia ha provveduto a sottoporre il 36enne al test per rilevare il tasso alcolemico, risultato 5 volte superiore al limite consentito dalla normativa vigente, motivo per cui la patente è stata ritirata e il conducente è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.



