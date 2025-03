Il Quarticciolo scende in piazza contro il modello Caivano

'Cambiamo davvero il quartiere. Il Quarticciolo alza voce'. Gli abitanti del quartiere alla periferia est di Roma oggi scendono in piazza per 'un altro tipo di sicurezza e contro il modello Caivano'. La manifestazione avviene infatti nella giornata in cui scadono i 60 giorni che sono stati indicati dal dl emergenze per individuare gli interventi di riqualificazione sociale, e per estendere il 'modello Caivano' alla zona considerata tra le più difficili della capitale. La partenza del corteo organizzato dagli attivisti di "Quarticciolo Ribelle" è prevista per le 17.

L'appello dell'assemblea è chiaro: "Siamo qui per cambiare radicalmente il Quarticciolo". Un corteo che dovrà essere senza "bandiere, si snoderà lungo piazza del Quarticciolo, via Castellaneta, via Molfetta, viale Palmiro Togliatti, via Prenestina, via Manfredonia, via Molfetta, via Trani, via Prenestina, via Manfredonia, per poi ritornare a piazza del Quarticciolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA