Fuochi artificio al corteo Quarticciolo, 'siamo migliaia'

Fumogeni, fuochi d'artificio, e un maxi lenzuolo srotolato dal tetto di un palazzo di via Molfetta, all'angolo via Palmiro Togliatti, con scritto "Cambiamo davvero Quarticciolo". Questa l'azione durante il corteo che sta attraversando le strade del quartiere di Roma, 01 marzo 2025. Poi si alza il grido: 'questo è il Quarticciolo e va rispettato'. E le parole degli organizzatori dal megafono: "Siamo migliaia di persone a difendere questa borgata. La coda del corteo è ancora in piazza".



