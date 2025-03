Controlli cc a Bracciano, tre arresti e droga sequestrata

I carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle operazioni i militari hanno sequestrato quasi 100 grammi di cocaina, 200 di hashish e 25 di marijuana, e arrestato tre uomini, responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, denunciato 6 soggetti e segnalato all'Autorità amministrativa otto consumatori.

Nel dettaglio, a Morlupo, i carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno perquisito due persone, un italiano di 45 anni e un kosovaro di 32 anni. Nel primo caso le operazioni si sono concentrate nel centro storico, dove, sotterrati in una cantina i militari hanno rinvenuto circa 46 grammi di cocaina. Nel secondo caso, invece, i carabinieri hanno scoperto 42 grammi di hashish, 18 di marijuana e 23 di cocaina, sostanze destinate al mercato illecito. Gli arrestati sono stati portati nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell'udienza di convalida.

Nel corso del servizio, i carabinieri di Manziana hanno sorpreso un italiano di 22 anni mentre tentava di disfarsi delle sostanze in suo possesso durante il controllo. Nonostante il tentativo, i militari sono riusciti a recuperare quasi 20 g di hashish e marijuana, nonché circa 1 grammo di cocaina. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante le attività, sono stati denunciati diversi soggetti: cinque per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e uno per essere stato sorpreso in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello. Sono otto invece, le persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, principalmente hashish e marijuana, tre delle quali sono risultate minorenni.



