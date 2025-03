A Roma mega murales street artist MobyDick su difesa animali

Lo Street Artist Moby Dick realizza a Roma uno dei più imponenti murales in difesa degli animali.

Moby Dick, Street artist di fama internazionale, da sempre impegnato per i diritti di animali e ambiente, ha appena realizzato un'opera d'arte che lascia un segno indelebile nello sky line della Capitale, per dare voce al grido di aiuto degli animali marini.

In via Antonio Meucci, il murale, realizzato sulla facciata di un palazzo di dieci piani, ritrae una megattera di dimensioni naturali, sostenuta da Nettuno, Dio del mare, insieme a uno squalo bianco, si rivolge alla statua di Antonio Meucci, inventore del telefono, perché raccolga il suo messaggio.

L'opera, per la sua imponenza, si inserisce a pieno titolo tra i primi maxi murales a livello internazionale, diventando il megafono architettonico di creature, la cui vita è costantemente sotto minaccia.

"Realizzare quest'opera è stato per me un dovere e un onore.

Se il dolore che questi animali subiscono per mano dell'uomo mi tormenta e la loro bellezza, la loro maestosità mi incanta, ho capito che era mio dovere gridarlo con i colori e mostrarlo agli occhi del mondo attraverso le restituzione artistica della loro dimensione e della loro bellezza. Meucci invece è stato la mia ispirazione umana, perché capace di creare comunicazione superando le distanze, usando le vibrazioni. Proprio come fanno le balene. Questi animali ci chiedono aiuto e rispetto, il mio messaggio è metterci in ascolto". Con queste parole Moby Dick conferma il suo attivismo a sostegno di animali e ambiente, per il quale è stato insignito del titolo di "testimonial per la terra" dall'Earth Day.

Assistente dello street artist per la realizzazione del maxi murale è stato Diego Poggioni, mentre il progetto è stato realizzato con la collaborazione di due studi tecnici, Fed Studio Tecnico e BM Studio, con il supporto della consulenza dell'architetto Silvia Pepe.



