A migliaia in strada per l'antico carnevale viterbese

La parata multicolore, composta da oltre 1000 figuranti divisi in 19 gruppi tematici con annessi carri, è partita oggi alle 16 da porta romana e ha attraversato il centro storico della città passando da via Garibaldi, via Cavour, piazza del Plebiscito e via Marconi, per poi giungere a piazza del Teatro dove c'è stata una grande festa finale sotto il palco allestito per l'occasione. Tra i gruppi mascherati che hanno colorato le strade del centro storico, anche quelli ispirati ai personaggi della serie televisiva il trono di spade, la favola di pinocchio e i film Disney. Ma non mancavano nemmeno gli agenti della polizia americana, le danzatrici dello Sri Lanca, i coloratissimi pagliacci e molti altri personaggi.

In testa alla parata la sindaca Chiara Frontini, l'assessora al decentramento Katia Scardozzi e il patron della manifestazione Lucio Matteucci. Ed è proprio a quest'ultimo, se la tradizione della sfilata di carnevale, dopo anni di oblio da qualche anno è stata riportata in vita, restituendo alla città una tradizione che affonda le sue radici addirittura all'anno 1100. Infatti, lo stesso Francesco Orioli, famoso fisico e filosofo della fine del 700, parla in uno dei suoi scritti della prima edizione del carnevale viterbese, collocandolo proprio in quel periodo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA