Un uomo è morto travolto da un'auto che si è data alla fuga ieri sera a Roma. E' accaduto intorno alle 21 in via Monte Cervialto in zona Monte Sacro. Sul posto pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale. La vittima è un uomo di 57 anni.

Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo investitore.



