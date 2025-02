Strega, 81 libri con in pole position Terranova e Bajani

(di Mauretta Capuano) Sono 81 i libri di narrativa proposti dalla giuria degli Amici della Domenica per l'edizione 2025 del Premio Strega. Una cifra record, ma in linea con i numeri degli ultimi due anni: nel 2023 erano 80 e nel 2024 sono stati 82 i titoli segnalati. Un vero e proprio raddoppio rispetto al 2018 quando erano 41.

Questo rende ovviamente più difficile individuare chi sarà nella dozzina che quest'anno verrà annunciata il 15 aprile alla Camera di Commercio di Roma nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. La selezione spetta al Comitato direttivo, composto da Pietro Abate, Giuseppe D'Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine.

Tra i superfavoriti Nadia Terranova con 'Quello che so di te' (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro e Andrea Bajani con L'anniversario (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi che molto probabilmente saranno protagonisti di una sfida a due alla quale potrebbero dare filo da torcere Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli ed Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), proposto da Giorgia Ficara.

Tra gli autori segnalati anche l'esordio narrativo di Gino Castaldo con Il ragazzo del secolo o della rivoluzione perduta (HarperCollins), proposto da Neri Marcorè ed Erica Mou con Una cosa per la quale mi odierai (Fandango Libri), proposto da Concita De Gregorio. Non arriva a trenta il numero delle scrittrici proposte.

Molti i titoli di uno stesso editore con al primo posto La nave di Teseo con 6 libri tra cui quello dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini, Aqua e tera, proposto da Romano Montroni. Mondadori ne vede schierati cinque titoli mentre Einaudi, che vinse l'anno scorso con Donatella Di Pietrantonio, ha un solo titolo: I giorni di vetro di Nicoletta Verna, proposto da Elena Stancanelli.

Tanti i nuovi ingressi di piccoli o medi editori come Accento, Ischirè, Ventanas, Nema press, Lindau e Libri dell'arco. Per Aragno c'è Giuseppe Cerasa con Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria , proposto da Antonio Monda, mentre per Voland Valerio Aiolli con Portofino blues, proposto da Laura Bosio.

Tra gli autori che potrebbero entrare in dozzina anche Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica, Michele Masneri con Paradiso (Adelphi), proposto da Gian Arturo Ferrari e Piergiorgio Paterlini con Confiteor (Piemme), proposto da Lorenza Foschini. Ma anche Giorgio Van Straten con La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza), proposto da Edoardo Nesi e Raffaele Nigro con Il dono dell'amore (La nave di Teseo), proposto da Renato Minore e Antonella Cilento con La babilonese (Bompiani), proposto da Sandra Petrignani.

La cinquina sarà a giugno e la finale, come da tradizione, giovedì 3 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma.



