Rocca, 'nel Lazio centri eccellenza per malattie rare'

"La Giornata Mondiale delle Malattie Rare è l'occasione per ribadire il nostro impegno su un tema così delicato, che tocca le storie di tantissime famiglie nel Lazio e in tutto il Paese. La nostra Regione può vantare centri di riferimento di assoluta eccellenza nel campo clinico, terapeutico e di ricerca. Sono 22, infatti, gli Istituti dove i pazienti trovano assistenza per tutte le patologie rare inserite nei Lea. Continueremo a lavorare per quelle persone affette da malattie spesso senza nome e volto, alle quali va garantito il diritto alle cure e a una migliore qualità della vita". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA