Per i Rendez-Vous arrivano Valeria Bruni Tedeschi e Ozon

Dal 2 al 6 aprile torna in Italia Rendez-Vous, il festival dedicato al nuovo cinema francese. La manifestazione, alla sua XV edizione, apre come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. In programmazione tredici lungometraggi in anteprima e una serie inedita. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino.

Ad aprire la XV edizione di Rendez-Vous, Valeria Bruni Tedeschi che il 2 aprile al Nuovo Sacher presenta, al fianco della regista Carine Tardieu, L'Attachement, presentato nel Concorso di Orizzonti a Venezia 81: è il quinto titolo della regista francese, una storia delicata e commovente sull'elaborazione del dolore e sulla imprevedibile forma che possono prendere i nostri affetti. Tre personaggi: un giovane padre rimasto da solo cerca di trovare la forza di amare, una bibliotecaria femminista, single per scelta, che ha deciso di non diventare madre e un bimbo di sei anni che cerca un posto in una nuova famiglia…. È un film che celebra le famiglie per scelta, la forza inarrestabile dell'affetto, e indaga in modo nuovo il tema del femminismo, attraverso il personaggio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi che, insieme agli interpreti Pio Marmaï, Vimala Pons e Raphaël Quenard, dà vita a una sinfonia di dialoghi improntati sul pudore, l'ironia e la fragilità. Il film uscirà in sala distribuito da NO.MAD Entertainment.

Tra le anticipazioni François Ozon che torna al Festival Rendez-Vous per presentare in anteprima italiana, il 3 aprile al Cinema Nuovo Sacher, Sotto le foglie - quand vient l'automne con Hélène Vincent e Josiane Balasko (in sala il 10 aprile distribuito da Bim).

Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese nasce da un'iniziativa dell'Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall'Institut Français Italia, co-organizzato con Unifrance. Il responsabile del festival è Rémi Guittet, addetto audiovisivo dell'Institut français Italia, la direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini.



