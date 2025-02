Incidente in alternanza a Rieti, studenti si mobilitano

Ieri a Rieti è avvenuto un incidente in alternanza scuola lavoro, in cui uno studente è rimasto gravemente ferito.

La Rete degli Studenti Medi si mobilita oggi in tutto il Paese con azioni davanti alle scuole. 'Non è scuola, non è lavoro', recitano i cartelli e gli striscioni degli studenti.

"Lo diciamo da anni, è inaccettabile che esistano dei percorsi che invece che formare gli studenti, consentano e legittimino situazioni in cui possono verificarsi incidenti, alcuni anche fatali - spiega Paolo Notarnicola Coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi - stamattina eravamo nelle scuole e nel pomeriggio saremmo davanti al ministero dell'Istruzione. Non possiamo più accettare che i nostri compagni di classe si feriscono gravemente durante percorsi che dovrebbero invece proteggerli e formarli. Valditara deve ascoltarci, bisogna fermare l'alternanza".

Infatti oggi alle 15:30, la Rete degli Studenti Medi sarà in presidio sotto il Ministero dell'Istruzione, per chiedere ancora una volta che i Pcto vengano accantonati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA