Gualtieri consegna chiavi 18 nuovi box Mercato Ponte Milvio

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato questa mattina alla consegna di 18 banchi del mercato rionale di Ponte Milvio nel XV Municipio. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente del Municipio Daniele Torquati con il suo assessore al Commercio Tommaso Martelli. Al momento su 64 banchi del mercato, ne sono attivi solo 25: grazie al passaggio di oggi si amplierà l'offerta commerciale di 18 banchi, alcuni dei quali faranno anche somministrazione. Ora i nuovi assegnatari, vincitori di un bando pubblico, avranno sei mesi per aprire la loro attività. Al termine di questi sei mesi il Municipio proseguira nella ricognizione degli altri banchi - ce ne sono di chiusi, o morosi, o abbandonati - per lanciare un nuovo bando: l'obiettivo finale, ha spiegato il presidente Torquati, è aprire tutto il mercato, premiando nei bandi la qualità dell'offerta.

"Grazie al sindaco Roberto Gualtieri - ha affermato Torquati - che oggi è voluto essere presente alla consegna delle chiavi agli assegnatari dei 18 nuovi box e che insieme agli operatori dei banchi già aperti, a cui va un ringraziamento speciale per aver resistito in questi anni nonostante la crisi economica e la pandemia, saranno i protagonisti della ripartenza di uno dei presidi sociali e commerciali di riferimento del nostro territorio e di tutti i romani.

I nuovi bianchi costituiscono oltre il 25% dell'intero organico e la loro riapertura garantirà al mercato di Via Riano di tornare finalmente a regime dopo anni di abbandono. Come previsto dal bando, alcuni degli assegnatari vincitori potranno garantire l'apertura prolungata dei banchi oltre l'orario mattutino per andare incontro alle esigenze della clientela; un servizio che si aggiunge alla già presente zona food court con tavoli, ombrelloni e sedute, alla completa riqualificazione del mercato, alla creazione di una domus ecologica per il corretto conferimento dei rifiuti e alla ristrutturazione dei locali del Centro Polifunzionale di proprietà del Municipio.

L'impegno e la stessa attenzione che come Municipio abbiamo messo su questo mercato è lo stesso che mettiamo quotidianamente anche su tutte le altre aree mercatali del nostro quadrante".

"Avere finalizzato un passaggio cosi delicato e complesso è per noi motivo di grande gioia - ha detto Gualtieri - È una scommessa sulla rivitalizzazione di un luogo come il mercato, che in tante piazze e non solo qui è per noi un presidio e non solo un punto commerciale. Sono luoghi con prodotti di qualità, luoghi di incontro, punti di riferimento per i cittadini su cui stiamo investendo e dove innestare nuove funzioni. Abbiamo già aperto al Mercato Trionfale una Aula Studio e potremmo farlo anche qui nell'edificio polifunzionale, che è stato riqualificato".



