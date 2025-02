Giubileo: Gualtieri 'subito tutti al lavoro per Metro C in 2033'

Il completamento della metro C "non è intervento di questo Giubileo ma io sto lavorando perché lo sia del prossimo (quello del 2033, ndr). Ho lanciato la sfida: vista la positiva collaborazione tra Governo, Campidoglio e Santa Sede che ha dato risultati importanti, perché non lavorare da subito con lo stesso metodo e spirito per guadagnare quei due-tre anni che ci consentirebbero di avere la metro che arriva proprio a Castel Sant'Angelo, poi fino a Farnesina. Questo è un altro obiettivo che ci stiamo dando e spero riusciremo a raggiungere".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Radio Vaticana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA