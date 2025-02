Oltre 100 prof a Rocca 'stralci disposizioni sul cinema'

I docenti di Architettura e di Ingegneria delle Università Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata, sono da sempre schierati a favore della conoscenza, della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-culturale architettonico e ingegneristico, di cui sono un'altissima e significativa testimonianza anche numerosi cinema presenti nella città storica, nei quartieri moderni e nelle periferie di Roma.

Per questo motivo, lanciano un appello al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca riguardo alla proposta di legge regionale n. 171/2024 che, sostengono, "- liberalizzando il cambio di destinazione d'uso delle sale cinematografiche - rischia di compromettere una già drammatica situazione, mettendo a repentaglio l'esistenza stessa delle sale superstiti ancora attive, così come la tutela di numerose sale storiche chiuse".

Nell'appello, i docenti universitari chiedono al presidente Rocca di stralciare le disposizioni sui cinema dalla proposta di legge regionale n. 171/2024; di indire, sotto l'egida della Regione Lazio, gli "Stati generali dei cinema", come prima e indispensabile occasione di riflessione e confronto aperto a tutti gli stakeholder del settore al fine di analizzare le criticità che investono le sale, di comprenderne le cause e di studiare e condividere esperienze di successo"; di costituire, nell'ambito degli stessi "Stati generali dei cinema", una consulta rappresentativa multidisciplinare, composta da stakeholder ed esperti settoriali, al fine di stendere e presentare alla Regione Lazio entro 2 mesi un documento di "Linee guida" con criteri e indicazioni di carattere metodologico-operativo utili per la formulazione di una specifica proposta di legge regionale che tenga ben presenti le valenze sociali e culturali espresse dai cinema, le nuove modalità di consumo e fruizione del prodotto cinematografico, così come l'ulteriore valore aggiunto derivante dalla possibile integrazione dell'attività cinematografica con altre funzioni culturali, sociali e commerciali compatibili (i cinema come "hub polifunzionali").

Ad oggi, l'appello è sottoscritto già da più di 100 docenti universitari e vede come promotori e primi firmatari Silvano Curcio e Maria Grazia Turco, i due studiosi dell'architettura dei cinema di Roma.



