Giubileo: Gualtieri, 'Ponte di Ferro riaprirà il 17 marzo'

"Finalmente abbiamo una data per la riapertura del Ponte di Ferro: il 17 di marzo". Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al 'Morning Show' di Radio Globo. "Attenzione, però se diciamo riapre - ha aggiunto - si può pensare che si stava aggiustando un ponte. Ma è un ponte nuovo. Il vecchio ponte già aveva una portata molto bassa, 7 tonnellate, non reggeva gli autobus. Poi dopo l'incendio la portata era scesa a 3,5 tonnellate, era quindi inutilizzabile.

Avremmo dovuto chiuderlo".

"Abbiamo deciso di fare un nuovo ponte - ha spiegato - ma molto più capiente. Questo può portare 30 tonnellate per poter far passare gli autobus e per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti. Un ponte nuovo, più largo e forte, con due passerelle protette per i pedoni e per i ciclisti. Un lavoro titanico: per gennaio non ce l'hanno fatta. Ma a discolpa di chi lavora lì notte e giorno devo dire che i lavori sono partiti a luglio 2023. Ci sono pochi casi in cui in meno di due anni si fa un ponte di quella complessità. Abbiamo dovuto chiamare i norvegesi che fanno le piattaforme petrolifere nell'oceano per utilizzare la loro tecnologia e 'sparare' 58 piloni di cemento in profondità, perché l'alternativa era fare una diga e chiudere il Tevere. Il ponte poi è stato spinto 20 cm al giorno e ora lo stanno abbassando piano piano: una cosa enorme. Facciamo ammenda, siamo stati troppo fiduciosi a dire che avremmo fatto il record del mondo e ce l'avremmo fatta a gennaio. Però per il 17 marzo, in meno di due anni, abbiamo fatto il ponte. Mi dicevano: tu sei pazzo, lascia perdere. Io rispondevo no, ce la dobbiamo fare. Ora dopo il tunnel di Piazza Pia - ha concluso Gualtieri - il ponte dell'Industria credo sia una sfida ingegneristica di cui dobbiamo essere fieri".



