Giubileo: arriverà a Roma statua originale Madonna di Fatima

In occasione del Giubileo della Spiritualità Mariana, previsto per l'11 e 12 ottobre 2025, la statua originale della Madonna di Fatima sarà a Roma. La celebre immagine della Vergine, conosciuta dai fedeli di tutto il mondo e simbolo della "Speranza che non delude", in occasione della messa in piazza San Pietro, di domenica 12 ottobre 2025 alle 10.30, sarà presente tra i fedeli partecipanti, arricchendo ulteriormente questo momento di preghiera e riflessione.

L'ingresso a Piazza San Pietro, in occasione della celebrazione eucaristica, sarà gratuito e non è richiesto biglietto d'entrata. Le iscrizioni per partecipare all'evento giubilare sono già aperte sul sito e termineranno il 10 agosto 2025.

Si tratta della quarta volta che la statua lascia il Santuario di Fatima per venire a Roma: la prima è stata nel 1984 per il Giubileo Straordinario della Redenzione nel 1984, quando il 25 marzo san Giovanni Paolo II ha consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria; la seconda volta nel Grande Giubileo del 2000 e la terza, nell'ottobre 2013, in occasione dell'Anno della Fede con papa Francesco.

"La presenza dell'amata statua originale della Madonna di Fatima permetterà a ognuno di sperimentare la vicinanza della Vergine Maria - ha sottolineato il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella -. Si tratta di una delle icone mariane più significative per i cristiani di tutto il mondo che, come sottolinea il Santo Padre nella Bolla d'indizione del Giubileo 'Spes non confundit', la venerano come la 'più affettuosa delle mamme, che mai abbandona i suoi figli'.

A Fatima, infatti, la Vergine ha detto ai tre piccoli pastorelli quello che continua ad assicurare a ciascuno di noi: 'Io non ti lascerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio'".

"Questa statua lascia il Santuario di Cova da Iria in via del tutto eccezionale e solo su richiesta dei Papi - ha commentato il rettore del Santuario di Fatima, don Carlos Cabecinhas -. In questo tempo giubilare, la Vergine di Fatima è la donna della gioia pasquale, anche nei tempi dolorosi in cui il mondo vive.

Ancora una volta la 'Signora vestita di bianco' si farà pellegrina di speranza e, a Roma, sarà con il 'vescovo vestito di bianco', come i pastorelli di Fatima chiamavano affettuosamente il Papa".

La scultura, opera dell'artista portoghese José Ferreira Thedim che la realizzò nel 1920, è solitamente custodita presso la cappellina delle apparizioni del Santuario della Madonna di Fatima. In quel luogo, infatti, dal mese di maggio all'ottobre del 1917 la Vergine sarebbe apparsa sei volte ai pastorelli Lucia dos Santos di 10 anni, Giacinta Marto di 7 anni, e Francesco Marto di 9 anni.

La statua è alta 104 centimetri e venne ricavata da un cedro del Brasile, facendo riferimento alle indicazioni fornite dai tre pastorelli. Fu solennemente incoronata il 13 maggio del 1946 e, successivamente, nella corona fu incastonato il proiettile che colpì Giovanni Paolo II nell'attentato del 1981.



