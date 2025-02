Export carni e salumi +13,9% in volume e +7,5%in valore nell'Ue

Export nei Paesi dell'Ue in crescita per le carni e salumi che nei primi 11 mesi del 2024 hanno registrato un incremento del +13,9% in volume per 151.124 tonnellate e del +7,5% in valore per 1.449,7 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'export totale dei salumi (Europa + Paesi Terzi) nei primi 11 mesi dell'anno ha registrato un +12,8% in volume per un totale di 211.534 tonnellate e un +9,2%in valore per 2.173,3 milioni di euro.

Il trend è stato illustrato a Roma da Assica- Associazione industriali delle carni e dei salumi in occasione di un evento dedicato al bilancio del progetto europeo 'Trust Your Taste, Choose European Quality', promosso da Assica e co-finanziato dall'Unione europea, dal 2021. Progetto che ha come obiettivo quello di un nuovo modello di filiera attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del settore favorendo il dialogo tra produttori, distributori, istituzioni e pubblico e intende sensibilizzare i consumatori e gli stakeholder sulla qualità della carne suina e dei salumi. In tal senso sono state messe in campo azioni di informazione specifiche sui temi della sicurezza alimentare, sugli aspetti nutrizionali, sul benessere animale e più in generale sul concetto di produzione sostenibile.

Nel dettaglio i dati dell'analisi di mercato registrano nel periodo 2019-2023 in Europa una crescita del +12,8% in volume e del +39,1% in valore. Positivo anche il risultato in Belgio, Paese obiettivo, oltre all'Italia, della campagna Trust Your Taste - che ha chiuso gli undici mesi con un aumento a doppia cifra sia in volume (+20,7% per 10.525 tonnellate) sia in valore (+11,0% per 118,9 milioni di euro). "Un successo questo che conferma - sottolineano gli analisti - l'ottima performance del periodo 2019-2023 nel quale le esportazioni verso il Belgio hanno registrato un +17,8% in volume e un +34,8% in valore". "Si tratta indubbiamente - afferma Davide Calderone, direttore di Assica - di un risultato molto lusinghiero, soprattutto considerando le numerose difficoltà affrontate dal settore, in particolare a causa degli alti costi delle materie prime e delle restrizioni al commercio causate dalla diffusione della Peste suina africana (Psa). Da segnalare anche la preoccupazione per i recenti innalzamenti del prezzo dell'energia e per le incertezze del quadro politico internazionale con le inevitabili ripercussioni sul commercio".



