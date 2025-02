Viterbo, un centro ricerche intitolato a Piero Angela

Presentato questa mattina nel Comune di Viterbo, l'avanzamento dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di ricerca che sorgerà nel quartiere artigianale viterbese, Il Poggino. Il progetto partito anni fa sotto l'amministrazione Michelini, dopo un fermo di diversi anni è stato ripreso in mano da l'attuale governo Frontini che lo ha rimesso in moto. Alla presentazione di oggi la sindaca Chiara Frontini, l'assessore qualità spazi urbani Emanuele Aronne, l'assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi, il delegato alle imprese Marco Nunzi, il prorettore Unitus Alvaro Marucci e il presidente di Apea Gian Matteo Panunzi. "Un centro che vedrà insieme comune, università degli studi della Tuscia e Apea Viterbo - ha spiegato Aronne -. Il comune metterà la struttura, l'università il capitale umano e Apea le imprese". Il progetto inizialmente finanziato dal governo per 1.250mila euro nell'ambito di Vetus Urbs versus Modern City, si avvarrà di un ulteriore finanziamento del Comune di 447mila euro. Il tutto per la realizzazione di un centro ricerca intitolato a Piero Angela, che ospiterà laboratori dell'Università degli studi della Tuscia e startup di giovani che proporranno al mercato locale e internazionale prodotti e tecnologie all'avanguardia. A fare da collante tra i vari protagonisti, sarà appunto Apea Viterbo. " Un luogo dove si incontreranno ricerca, formazione e progettazione - ha spiegato Panunzi -. Il tutto in simbiosi con il territorio, condividendo risorse e risoluzione delle problematiche". La sindaca Frontini ha definito il progetto "un ulteriore tassello alla collaborazione con l'Unitus, che interagirà con la nuova realtà di Apea Viterbo e l'amministrazione, a sostegno della ricerca e dello sviluppo del territorio".



