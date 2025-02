Turista salvata dai cc da borseggio in metro, 'grazie Italia

Approfittando della calca nelle fasi di discesa e salita da un vagone della metro Linea A, fermo alla banchina a Termini, due donne hanno sfilato l'i-Phone dalla tasca di una turista ma sono state immediatamente bloccate dai carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, impegnati in un mirato servizio preventivo antiborseggio in abiti civili, a bordo dei mezzi pubblici, che le tenevano d'occhio.

In manette sono finite due cittadine peruviane, di 36 e 46 anni, entrambe senza fissa dimora e già note alle forze dell'ordine per vari precedenti che, questa mattina, sono state accompagnate presso le aule di piazzale Clodio dove si terrà l'udienza di convalida e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

I militari hanno recuperato il telefono e lo hanno riconsegnato alla vittima, una turista inglese di 70 anni, alla quale, in inglese hanno dovuto spiegare cosa era accaduto. Negli uffici della caserma dei Carabinieri di via Vittorio Veneto la donna inglese in uno stentato italiano ha detto "grazie Italia".





