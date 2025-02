Dinosaurs Live, arriva a Roma la mostra immersiva nel giurassico

Un viaggio nella storia del nostro pianeta per conoscere le specie che lo abitarono oltre 60 milioni di anni fa, con un gruppo di ricostruzioni animatroniche a grandezza naturale che simulano il comportamento dei dinosauri: arriva finalmente in Italia Dinosaurs Live Jurassic Tour Exhibition, la mostra immersiva nel giurassico allestita a Roma Eur, in via Oceano Pacifico 271, dal 26 febbraio al 30 marzo.

Dopo aver toccato una decina di paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Norvegia, Polonia, Romania, Grecia), la rassegna itinerante fa tappa nella capitale prima di proseguire il suo tour in Spagna.

Frutto degli ultimi sviluppi tecnologici, i dinosauri in mostra si muovono e respirano: sembra così di trovarsi di fronte a reali esemplari di Triceratopi, Tirannosauro Rex, Spinosauri, Amargosauri, Iguanadonti, Bracchiosauri, Diplodocus e tante altre specie. La struttura che li ospita è un Parco Giurassico che racconta anche le principali caratteristiche di ogni specie grazie ad appositi pannelli descrittivi. Per rendere l'esposizione ancora più realistica, sono stati ricreati gli habitat naturali nei quali vissero le specie di dinosauri esposte. Spazio anche a uno show di proiezioni 3D che permettono al pubblico di immergersi completamente nell'epoca, e a un'area interattiva per i più piccoli che possono divertirsi immaginando di essere paleontologi a caccia di ossa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA