"Fermare i suicidi in carcere sia una priorità per chi governa. Siamo al quindicesimo dall'inizio dell'anno". È la presa di posizione, a Torino, della Camera penale del Piemonte occidentale, dopo il caso di un detenuto che si è tolto la vita a Frosinone. Un manifesto è stato affisso a Palazzo di giustizia A Torino. "Non c'è più tempo", è il commento dei penalisti.



