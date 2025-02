Barriere e 'zone silenziose', Campidoglio vara piano antirumore

La Giunta capitolina ha approvato la delibera presentata dall'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, con cui Roma Capitale adotta il 'Piano d'azione' che individua gli interventi volti al contrasto dell'inquinamento acustico e alla riduzione della popolazione esposta. Lo rende noto il Campidoglio.

Il Piano si basa su una mappatura acustica strategica, che ha consentito di individuare le aree critiche per ogni Municipio su cui proporre le azioni migliorative da realizzarsi entro il 2027, con la previsione di una riduzione media del 7,7% di persone esposte a valori acustici superiori al limite nell'arco delle 24 ore. La novità di rilievo è l'individuazione di 14 'zone silenziose', aree di almeno 3.000 mq fruibili dai cittadini, situate principalmente all'interno di ville storiche e parchi: Parco della Caffarella, Parco dell'Appia antica, Parco degli Acquedotti, Parco Centocelle, Villa Torlonia, Parco dell'Aniene, Villa Ada, Villa Doria Pamphili Lato est e ovest, Villa Borghese, Cimitero Verano, Parco Monte Mario, Parco della Cellulosa e Riserva del Litorale.

Tra gli interventi strategici l'installazione delle barriere antirumore, le riqualificazioni stradali con materiali fonoassorbenti, il potenziamento della rete delle piste ciclabili, la realizzazione di zone pedonali, il potenziamento del trasporto linee tranviarie e della metro, il rinnovo del parco del Tpl e aumento dei veicoli elettrici, la realizzazione di zone con limiti di velocità a 30 km/h, l'implementazione dei progetti di forestazione urbana. Nel Piano sono stati selezionati tutti gli interventi con ricadute di mitigazione acustica positive da realizzare attraverso quattro strumenti di programmazione comunale: Piano Giubileo 2025, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, Piano Triennale per le Opere Pubbliche e Pnrr.

"Con l'adozione del Piano - afferma l'assessora Alfonsi - vogliamo mettere in campo misure volte al contrasto dell'inquinamento acustico che, come certificato da una vasta letteratura scientifica e dall'Oms, hanno effetti gravemente nocivi sulla salute delle persone. La mappatura effettuata ha rilevato che sono circa 740mila i romani maggiormente esposti all'inquinamento acustico e la localizzazione delle principali criticità ci ha consentito di pianificare gli interventi congiunti più efficaci per ridurre queste cifre.

L'individuazione delle 'zone silenziose' consentirà di poter fruire di luoghi particolarmente protetti dal rumore, così preziosi per la qualità della vita nella nostra città". Il Piano sarà consultabile sul portale di Roma Capitale e si potranno presentare osservazioni entro 45 giorni. Gli uffici del dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli inquinamenti, dopo aver esaminato le osservazioni, ne proporranno l'approvazione in via definitiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA