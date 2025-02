Anna Netrebko a Roma star di Tosca come la vide Puccini

Anna Petrenko protagonista all' Opera di Roma in Tosca nella riproposizione dello storico allestimento della prima assoluta, il 14 gennaio del 1990 proprio al Teatro Costanzi, come la vide anche Giacomo Puccini. Dopo aver festeggiato il mese scorso alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella i 125 anni dal debutto, Tosca, il più romano dei capolavori del compositore toscano torna al Teatro dell' Opera dal 1 al 6 marzo 2025 con la star del palcoscenico al centro della scena. Accanto al soprano canteranno Yusif Eyvazov nel ruolo di Cavaradossi e Amartuvshin Enkbath che impersona il perfido Scarpia. Nelle repliche del 2 e del 5 marzo i ruoli sono affidati a Yolanda Auyanet, Luciano Ganci e Gabriele Viviani. Sul podio salirà Daniel Oren. Completano il cast Gabriele Sagona (Angelotti), Domenico Colaianni (il Sagrestano) e Saverio Fiore (Spoletta). Il Coro è diretto da Ciro Visco, con la partecipazione della Scuola di Canto Corale. Lo spettacolo è proposto nella versione scenica della prima rappresentazione, ricostruita dalla fondazione capitolina in collaborazione con l'Archivio Storico Ricordi nel 2015 a partire dai bozzetti originali e, da allora, in scena ogni stagione al Costanzi con la regia di Alessandro Talevi. Le scene e i costumi di Tosca, disegnati da Adolf Hohenstein, sono stati ricostruiti rispettivamente da Carlo Savi e Anna Biagiotti. Le luci sono di Vinicio Cheli. Ospitata anche in Spagna, Israele e Giappone, questa produzione di Tosca ricostruisce la Roma vissuta dal compositore lucchese. ''Non ho mai smesso di ammirare la sottigliezza e la cura dei particolari con cui Puccini crea i suoi scenari - dice Talevi - e il modo in cui richiedono costantemente un'indagine psicologica profonda da parte di cantanti e regista''. In occasione di questo anniversario particolare Tosca tornerà in scena una terza volta anche a maggio, dal 9 al 13, con la direzione d' orchestra di James Conlon e Anna Pirozzi, Luciano Ganci e Claudio Sgura nei ruoli principali.

Per i 125 anni della prima prima assoluta del capolavoro pucciniano l' Opera di Roma ha pensato anche alla mostra 'Tosca 125. Oltre la scena', nella sala museo al terzo piano del teatro, che ne ricostruisce la genesi e la storia attraverso documenti, bozzetti, fotografie, manufatti e costumi provenienti dall'Archivio Storico Ricordi e dalle proprie collezioni.





