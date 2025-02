Travolta da un'auto, muore una 19enne a Roma

Una ragazza di 19 anni è morta investita da un'auto a Roma. E' accaduto su via Laurentina, all'altezza del civico 865. Alla guida della macchina un uomo di 72 anni. L'investimento è avvenuto intorno alle 13 davanti al centro commerciale Maximo. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e verrà sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.



Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale del IX Gruppo Eur. Sono in corso indagini sulla dinamica dell'incidente.





