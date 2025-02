A causa del ricovero in ospedale del Papa è stata annullata l'annuale benedizione della Fiaccola benedettina pro pace et Europa una. Le tre città gemellate nel nome di san Benedetto, Norcia, Subiaco e Cassino, "accolgono con dolore questa notizia e si stringono in una preghiera congiunta per Papa Francesco".



