Parte la riqualificazione di due quartieri viterbesi

Al via una serie di nuovi interventi e nuove risorse per i quartieri viterbesi di Santa Barbara e Santa Lucia. Ad annunciarlo oggi pomeriggio con una nota la sindaca Chiara Frontini.

"Dopo l'avvio del progetto per lo svincolo del semianello e del parco con ponte ciclopedonale che collegherà ai campi sportivi - scrive Frontini -, si procederà alla riqualificazione di via del Campo Scolastico". Infatti al progetto iniziale che prevedeva la realizzazione di un ponte ciclopedonale per unire i due quartieri del capoluogo, grazie allo stanziamento di ulteriori fondi aggiuntivi, si aggiungeranno ulteriori servizi per gli abitanti della zona.

"Dopo l'avvio del progetto per lo svincolo del semianello per Santa Barbara e del parco con il ponte ciclopedonale che collegherà i campi sportivi con Santa Lucia - continua la sindaca -, grazie ai fondi per il Giubileo, ora si potrà procedere con altri importanti interventi, possibili a seguito di integrazione degli stessi fondi. Tra questi, abbiamo deciso di puntare sulla riqualificazione di via Campo Scolastico, dove saranno realizzate fognature, asfaltature, marciapiedi e illuminazione pubblica".

Nel progetto prevista anche la riqualificazione del parco tra i due quartieri, l'attivazione di un servizio di bike sharing e la realizzazione di due nuovi parcheggi e di una pista ciclabile fino a via Francesco Baracca". "Questa amministrazione sta investendo molto su Santa Barbara - conclude la sindaca - sia in termini di risorse economiche, sia per quanto riguarda la riqualificazione del quartiere e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti".



