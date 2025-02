L'Inter batte la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia

L'Inter non vuole lasciare nulla per strada, batte la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia (grazie alle reti di Arnautovic e Calhanoglu) e si guadagna un doppio derby contro il Milan in semifinale. I biancocelesti giocano, ma i nerazzurri prima sbloccano il risultato con uno splendido mancino al volo di Arnautovic e nella ripresa chiudono i conti con un rigore di Calhanoglu. Vittoria e anche un po' di riposo per alcuni dei big di Simone Inzaghi verso lo scontro diretto di campionato di sabato prossimo contro il Napoli, con Acerbi, Mkhitaryan e Lautaro rimasti in panchina e pochi minuti giocati da Barella.



