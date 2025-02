Libri Liberi, nelle carceri parlano i classici

La lettura per aprire idealmente le porte ed esplorare mondi immaginari ma anche per indagare le profondità della condizione umana, nella felicità così come nella sofferenza: debutterà il 6 marzo a Rebibbia la rassegna "Libri Liberi", nata con l'obiettivo di raccontare i grandi classici nelle carceri italiane e promuovere il dialogo con le persone detenute. Promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - e in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, l'iniziativa vedrà il coinvolgimento di scrittori ed attori. A Roma, nella prima delle 12 tappe della rassegna che si chiuderà il prossimo 21 dicembre, protagonisti saranno Edoardo Albinati e Stefano Fresi, che leggeranno e racconteranno ai detenuti L'Odissea. Presente all'incontro anche Teresa Mascolo, dirigente penitenziario e direttore della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso. Dopo Roma, la rassegna approderà il 12 marzo nel carcere di Secondigliano, con Maurizio De Giovanni e Fabrizio Bentivoglio impegnati nella lettura di Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez. E poi ancora l'iniziativa viaggerà per l'Italia ancora nei prossimi mesi, toccando anche Milano, Firenze, Venezia, Bari, sempre con grandi personaggi (tra gli altri Aurelio Picca con Sergio Rubini, Rosella Postorino con Francesco Montanari, Giulia Caminito con Claudia Gerini, Igiaba Scego con Anna Bonaiuto, Donatella Di Pietrantonio con Lino Guanciale) e intramontabili classici (da Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo a L'isola di Arturo di Elsa Morante, da Poesia in forma di rosa di Pierpaolo Pasolini a I 49 racconti di Ernest Hemingway).



