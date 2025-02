Libera 'nel Lazio aumento reati 'spia' criminalità, +12% a Roma'

Nel Lazio aumentano i principali reati spia (usura, estorsione, riciclaggio denaro, reati informatici, truffe e frodi informatiche): nel 2023 raggiungo la cifra di 36.375 con +12% rispetto ai dati del 2022. A livello provinciale, nel 2023, la provincia con il maggior numero di reati spia è Roma, con 28.246 reati con un incremento del 12% seguita da Latina con 3059 (+13% rispetto scorso anno). Libera presenta una fotografia dell'andamento e della diffusione della "criminalità". I dati sono stati presentati in occasione del lancio della II edizione della "Winter School Antimafia" di Libera Lazio rivolta a studenti, docenti, volontari, operatori del terzo settore, amministratori pubblici e ordini professionali che si svolgerà venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo nella sede di via Stamira a Roma. "La presenza criminale mafiosa nel Lazio, e a Roma in particolare - commenta Giampiero Cioffredi, coordinatore Libera Lazio - è allarmante".

Dai dati emerge che diminuisce il numero delle segnalazioni sospette: secondo l' Ufficio di informazione finanziaria della Banca d'Italia, si passa dalle 15.872 del 2023 alle 14.615 del 2024, terza regione dopo Lombardia e Campania. Nel 2024 Roma si conferma seconda provincia in Italia, dopo Milano con 12.421 segnalazioni sospette. Tra giugno 2023 e luglio 2024, la Direzione distrettuale antimafia ha registrato nel Lazio 417 procedimenti con 2.451 indagati. Di questi, 815 riguardano l'associazione mafiosa, con un aumento del 60%, mentre 1.030 sono legati al traffico di droga, che segna un incremento del 56%.



