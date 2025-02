Domani tutte le scuole cattoliche in preghiera per il Papa

"Questo è un momento speciale per tutta la Chiesa e anche noi, come scuole cattoliche, vogliamo unirci alle preghiere che stanno arrivando per la salute e la guarigione di Papa Francesco: domani 26 febbraio in ogni scuola Fidae ci sarà un momento di preghiera personale e collettiva per il Santo Padre da parte dei docenti, degli alunni e di tutte le famiglie". Così la presidente nazionale Fidae, federazione di scuole cattoliche, Virginia Kaladich, la quale spiega che "inoltre vorremmo invitare i nostri ragazzi a produrre qualcosa di concreto, un video, un disegno, un pensiero scritto rivolto al nostro Papa per fargli sentire anche la vicinanza del mondo scolastico che tanto Gli sta a cuore. È un piccolo gesto ma esprime in maniera semplice e diretta quanto sia l'affetto e l'amore che le giovani generazioni nutrono per Papa Francesco." Tutti i pensieri, le preghiere, i disegni, i video e le lettere devono essere inviate all'indirizzo fidae@fidae.it "Sono già tanti i contributi che ci sono arrivati che testimoniano davvero come questo pontefice sia arrivato al cuore di ogni persona, anche di quelle non credenti. Perciò gli vogliamo far arrivare il nostro affetto e la nostra gratitudine per dirgli che continueremo a camminare con lui sulla via del Vangelo."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA