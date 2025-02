Blitz al Quarticciolo, due arresti e tre espulsioni

Dosi di stupefacente trovate nei tubi dell'acqua, due arresti, 8 extracomunitari portati all'ufficio immigrazione e due immobili liberati. E' il bilancio del nuovo blitz interforze scattato stamattina al Quarticciolo, alla periferia di Roma. All'interno di una tubatura dell'acqua la polizia ha trovato 60 dosi di cocaina, sigillate con confezionamenti "impermeabili". Mentre i carabinieri hanno sequestrato altre 50 dosi di stupefacente. Due gli arrestati e un denunciato per detenzione di hashish e cocaina.

Al momento sono 8 gli extracomunitari accompagnati all'Ufficio Immigrazione della Questura per ulteriori approfondimenti in merito alla loro posizione sul territorio nazionale. Tre di questi, due di origine tunisina e uno di nazionalità serba, in esecuzione a un provvedimento di espulsione, sono stati accompagnati al Cpr di Bari in attesa di rimpatrio.

La polizia locale ha invece restituito all'Ater due unità abitative occupate senza titolo. Durante le operazioni un gruppo di attivisti dei Movimenti per l'abitare ha raggiunto i luoghi interessati dalle operazioni di sgombero e circa 50 persone hanno dato vita a un corteo estemporaneo per le vie del quartiere, che si è svolto - rende noto la Questura - senza criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Infine due bar sono finiti nel mirino degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e del Nas dei carabinieri.

All'interno sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative e violazioni della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro oltre alla mancata esposizione del listino prezzi e dell'elenco di allergeni. Ai rispettivi titolari sono state effettuate sanzioni per un totale di circa 20 mila euro.

Tutte le operazioni sono state monitorate dall'alto con il supporto di un elicottero della guardia di finanza.



