Abusò della nipotina della compagna, 55enne condannato a 6 anni

Un 55enne originario di Roma, ma residente nell'hinterland sassarese, è stato condannato oggi con rito abbreviato dal gup del Tribunale di Sassari, Giuseppe Grotteria, a 6 anni di reclusione per avere abusato della nipotina della compagna, che all'epoca dei fatti aveva 9 anni.

Secondo le accuse, l'imputato, difeso dall'avvocato, Maurizio Serra, per oltre due anni, dal 2019 al 2022 ha abusato della bambina. All'epoca l'uomo era il compagno della nonna della piccola, e riusciva così ad avvicinarla.

Dopo due anni di sofferenze la bimba era riuscita a confidarsi con una familiare: erano così partite la denuncia e le indagini dei carabinieri.

Stamattina, al termine del processo con rito abbreviato, il gup ha condannato l'uomo a 6 anni di carcere, con interdizione dai pubblici uffici e risarcimento danni per la vittima, da stabilirsi in sede civile. La famiglia della bambina era rappresentata come parte civile dall'avvocato Mario Pittalis.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA