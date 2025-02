Viterbo, varato nuovo sistema cittadino di videosorveglianza

"La sicurezza della cittadinanza è una priorità per questa amministrazione". Lo ha detto la sindaca Chiara Frontini questa mattina durante un sopraluogo per monitorare l'avanzamento dei lavori per l'istallazione del nuovo sistema di videosorveglianza cittadino. La prima cittadina, infatti, sta potenziando i sistemi di controllo installando nuove telecamere nelle zone "più calde" della città.

Tra i primi nuovi "occhi elettronici" quello posizionato appunto questa mattina in viale Trento, definito dalla stessa Frontini "una delle zone maggiormente attenzionate dall'amministrazione e le forze dell'ordine". Nuovo sistema di controllo anche nella zona artigianale del capoluogo, Il Poggino. "Un quartiere che è il cuore produttivo della città - ha sottolineato la sindaca -. Qui presto verranno istallate 18 nuove telecamere che garantiranno più sicurezza per tutti sia di giorno che di notte". Nel progetto sono previste nuove telecamere anche in viale Trento e nel parcheggio di valle Pierini, nella frazione viterbese di Bagnaia.



