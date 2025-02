'Scene', la personale di Salvatore Pupillo a Roma

"Il suo è un vero minimalismo, teso a dare il massimo con un minimo di materia, lavorando sul versante qualitativo della filtrazione delle tonalità, nella stratificazione che crea combinazione aerea, spugnosa, stilistica". E' il commento del critico Francesco Gallo Mazzeo che accompagna la presentazione della mostra personale del pittore romano Salvatore Pupillo, intitolata 'Scene', che la libreria Spazio Sette di Roma ospita dal 25 febbraio al 24 marzo. La mostra rappresenta l'evoluzione del percorso artistico di Pupillo, apprezzato per la sua capacità di coniugare elementi espressionisti e informali in opere astratte e minimaliste che restituiscono la realtà attraverso "il graffio netto, che si fa elemento chiave di ogni sua composizione cromatica e disegnativa - spiega Francesco Gallo Mazzeo - La dicotomia tra graffio e campo costituisce il fulcro del suo linguaggio visivo, creando un dialogo dinamico e profondo che anima ogni sua opera". Mentre il campo pittorico evoca una sensazione di vastità e indefinitezza, il segno introduce elementi di controllo e definizione. "Segno e Campo sono le dualità che Pupillo mette in opera - prosegue Francesco Gallo Mazzeo - determinando una leggerezza che è come un respiro dell'area senza perimetro". Le opere esposte, però, delineano un confine temporale, con realizzazioni che coprono l'arco dal 1991 al 2020, e fisico con sipari o quinte teatrali che inquadrano il racconto poetico contenuto in molte delle sue tele. La leggerezza - o la sospensione - è ciò che Pupillo ama negli artisti che segue e che in qualche modo lo hanno ispirato o lo ispirano tuttora. Con la sua tecnica che punta all'astratto nutrito di luce crea immagini sospese in espansione appena accennata, "un filo di fumo che fa pensare alla pipa di Magritte", come lo descrive la storica dell'arte Enrica Torelli Landini. La personale di Salvatore Pupillo, visitabile dal lunedì alla domenica dalle 10.30 alle 20 con ingresso libero, è accompagnata dai testi di Silvana Baroni, Pippo Di Marca, Valerio Magrelli e Francesco Gallo Mazzeo.



